В Херсонской области трое волонтеров подорвались на мине: что известно

Подобные случаи

После деоккупации части Херсонщины территория региона остается плотно заминированной.

Российские войска оставили после себя большое количество мин и растяжек, что представляет постоянную угрозу для гражданского населения, в частности волонтеров и работников гуманитарных миссий.

Напомним, что в Херсонской области погибли два взрывотехника. Они пытались разминировать боевую часть ударного беспилотника.

Кроме того, в прошлом году было подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Местных предупреждали об опасности.

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