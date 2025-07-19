У Херсонській області троє волонтерів підірвалися на міні: що відомо

Подібні випадки

Після деокупації частини Херсонщини територія регіону залишається щільно замінованою.

Російські війська залишили після себе велику кількість мін та розтяжок, що становить постійну загрозу для цивільного населення, зокрема волонтерів та працівників гуманітарних місій.

Нагадаємо, що у Херсонській області загинули два вибухотехніки. Вони намагалися розмінувати бойову частину ударного безпілотника.

Крім того, у минулому році було підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Місцевих попереджали про небезпеку.

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