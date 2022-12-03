Оккупанты снова атаковали Херсон: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: Оккупанты обстреляли Херсон (Getty Images)
Российские оккупанты вечером 2 декабря нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела были повреждены электросети.
Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Город снова остался без света", - отметил чиновник.
Янушевич указал, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев.
Напомним, 3 декабря в Херсоне трижды раздавались взрывы.
Отметим, что 1 декабря россияне 12 раз обстреляли город, один человек погиб, еще один - получил ранения.
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