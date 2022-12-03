ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова атаковали Херсон: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Херсон, Суббота 03 декабря 2022 00:01
Оккупанты снова атаковали Херсон: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 2 декабря нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела были повреждены электросети.

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Город снова остался без света", - отметил чиновник.

Янушевич указал, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев.

Напомним, 3 декабря в Херсоне трижды раздавались взрывы.

Отметим, что 1 декабря россияне 12 раз обстреляли город, один человек погиб, еще один - получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии