Оккупанты снова атаковали Херсон: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты вечером 2 декабря нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела были повреждены электросети.

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Янушевич указал, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев.

"Город снова остался без света", - отметил чиновник.

Напомним, 3 декабря в Херсоне трижды раздавались взрывы.

Отметим, что 1 декабря россияне 12 раз обстреляли город, один человек погиб, еще один - получил ранения.

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