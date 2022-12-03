Фото: в Херсоне снова вернули свет после последних обстрелов (Getty Images)

В Херсоне снова возобновили электроснабжение после ночных обстрелов. В настоящее время свет вернули 75% жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"В Херсоне возобновлено электроснабжение. Электросети, вышедшие из строя из-за вражеских обстрелов, вновь подключены к току. 75% Херсона благодаря нашим энергетикам снова со светом!", - пишет глава ОВА.