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В Херсоне снова вернули свет после последних обстрелов

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Суббота 03 декабря 2022 18:29
В Херсоне снова вернули свет после последних обстрелов Фото: в Херсоне снова вернули свет после последних обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне снова возобновили электроснабжение после ночных обстрелов. В настоящее время свет вернули 75% жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"В Херсоне возобновлено электроснабжение. Электросети, вышедшие из строя из-за вражеских обстрелов, вновь подключены к току. 75% Херсона благодаря нашим энергетикам снова со светом!", - пишет глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне во время ночного обстрела Херсона повредили электросеть.

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