Обстрел Херсонской области: появились фото последствий, количество раненых возросло

Число пострадавших в результате сегодняшних обстрелов Херсонской области возросло до семи человек. Вражеской атаки, в частности, подверглись Херсон, Берислав и село Камышаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

По данным следствия, 11 августа 2023 около 04:00 утра оккупанты произвели обстрел села Камышаны в Херсонской области. Три женщины госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Также около 8:30 армия РФ нанесла артиллерийский удар по областному центру. Оккупанты попали вблизи жилой многоэтажки, осколочное ранение получила женщина.

Кроме того, утром в Бериславском районе вражеский дрон сбросил взрывные заряды по пункту выдачи гуманитарной помощи. Повреждены автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Позже руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вражеским обстрелам подверглись и многоэтажки в городе Херсон. Ранения получили два человека - женщина и 44-летний мужчина.

А в Бериславе обстрел произошел из БПЛА, в результате чего ранен мужчина.

Обстрелы Херсона и области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают город, с другого берега реки. Для нанесения ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

К примеру, 9 августа враг обстрелял из артиллерии Херсон. Под огонь попал детский сад, в результате чего ранения получил один человек.

Вчера российские оккупанты ударили из артиллерии по Белозерке Херсонской области. Шесть человек получили ранения.

Сегодня утром российские войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. На этот раз под обстрел попали деревня Камышаны, а также Берислав.