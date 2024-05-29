В Херсонской области пограничники уничтожили водный скутер с оккупантами (видео)

Украинские пограничники ударили по водному скутеру с оккупантами в Херсонской области. Вражеские солдаты были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

Пограничники отметили, что аэроразведка при помощи FPV-дронов нанесла удар по экипажу водного скутера оккупантов в Херсонской области. Потери оккупантов в результате прицельной атаки уточняются.