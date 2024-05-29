ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области пограничники уничтожили водный скутер с оккупантами (видео)

Среда 29 мая 2024 17:39
UA EN RU
В Херсонской области пограничники уничтожили водный скутер с оккупантами (видео) Иллюстративное фото: пограничники дроном ударили по водному скутеру россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники ударили по водному скутеру с оккупантами в Херсонской области. Вражеские солдаты были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

Пограничники отметили, что аэроразведка при помощи FPV-дронов нанесла удар по экипажу водного скутера оккупантов в Херсонской области.

Потери оккупантов в результате прицельной атаки уточняются.

Потери РФ

Напомним, украинские защитники ежедневно ликвидируют большое количество оккупантов. Потери врага продолжают увеличиваться на фоне попыток наступления в восточных областях.

В частности, вчера, 28 мая, бойцы ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов только за сутки.

Также украинские воины уничтожили 33 боевые бронированные машины (ББМ) и 37 артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Дрони Атака дронов
NEWS
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы