У Херсонській області прикордонники знищили водний скутер з окупантами (відео)

Українські прикордонники вдарили по водному скутеру з окупантами в Херсонській області. Ворожих солдат було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.

Прикордонники зазначили, що аеророзвідка за допомогою FPV-дронів завдала удару по екіпажу водного скутера окупантів у Херсонській області. Втрати окупантів унаслідок прицільної атаки уточнюються.