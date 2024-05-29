У Херсонській області прикордонники знищили водний скутер з окупантами (відео)
Українські прикордонники вдарили по водному скутеру з окупантами в Херсонській області. Ворожих солдат було ліквідовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.
Прикордонники зазначили, що аеророзвідка за допомогою FPV-дронів завдала удару по екіпажу водного скутера окупантів у Херсонській області.
Втрати окупантів унаслідок прицільної атаки уточнюються.
Втрати РФ
Нагадаємо, українські захисники щодня ліквідують велику кількість окупантів. Втрати ворога продовжують збільшуватися на тлі спроб наступу у східних областях.
Зокрема, вчора, 28 травня, бійці ЗСУ ліквідували 1300 окупантів лише за добу.
Також українські воїни знищили 33 бойові броньовані машини (ББМ) та 37 артилерійських систем.
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