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У Херсонській області прикордонники знищили водний скутер з окупантами (відео)

Середа 29 травня 2024 17:39
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У Херсонській області прикордонники знищили водний скутер з окупантами (відео) Ілюстративне фото: прикордонники дроном ударили по водному скутеру росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники вдарили по водному скутеру з окупантами в Херсонській області. Ворожих солдат було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.

Прикордонники зазначили, що аеророзвідка за допомогою FPV-дронів завдала удару по екіпажу водного скутера окупантів у Херсонській області.

Втрати окупантів унаслідок прицільної атаки уточнюються.

Втрати РФ

Нагадаємо, українські захисники щодня ліквідують велику кількість окупантів. Втрати ворога продовжують збільшуватися на тлі спроб наступу у східних областях.

Зокрема, вчора, 28 травня, бійці ЗСУ ліквідували 1300 окупантів лише за добу.

Також українські воїни знищили 33 бойові броньовані машини (ББМ) та 37 артилерійських систем.

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Херсонська область Війна в Україні Дрони Атака дронів
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