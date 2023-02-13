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В Херсонской области повреждена железная дорога: УЗ предупреждает об изменениях движения поездов

Фото: в Херсонской области из-за обстрелов повреждена железная дорога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области из-за российских обстрелов повреждена железная дорога. Поэтому сегодня, 13 февраля, поезд из Киева, который должен был прибыть в Херсон, отправится в Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"В результате обстрелов в Херсонской области повреждение железнодорожного полотна, поэтому для поезда №102/101 Киев - Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев", - говорится в сообщении.

Пассажиров из Николаева доставят в Херсон автобусами. Так же в Николаев подвезут херсонцев, купивших билеты на поезд в Киев. "Укрзализныця" отмечает, что ремонт путей уже в процессе.

Стоит отметить, что оккупанты этой ночью активно обстреливали Херсон. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал советник мэра Херсона Роман Головня.

"Этой ночью был один из самых интенсивных обстрелов Херсона. Всю ночь били по городу, утром тоже слышны взрывы. Был достаточно массивный обстрел именно центра города", - сообщил он.

Советник мэра добавил, что оккупанты обстреливают не только административные здания, но и жилые дома, учебные заведения и больницы.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Херсоне прогремели мощные взрывы. В тот момент в области не объявляли воздушную тревогу.

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КиевУкрзализныцяНиколаевХерсон