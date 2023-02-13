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У Херсонській області пошкоджена залізниця: УЗ попереджає про зміни руху потягів

Фото: у Херсонській області через обстріли пошкоджена залізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області через російські обстріли пошкоджена залізниця. Тому сьогодні, 13 лютого, потяг з Києва, який повинен був прибути до Херсона, попрямує в Миколаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"У результаті обстрілів на Херсонщині маємо пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

Пасажирів з Миколаєва доставлять до Херсона автобусами. Так само до Миколаєва підвезуть херсонців, які придбали квитки на потяг до Києва. "Укрзалізниця" зазначає, що ремонт колій вже в процесі.

Варто зазначити, що окупанти цієї ночі активно обстрілювали Херсон. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів радник мера Херсона Роман Головня.

"Цієї ночі був один з найінтенсивніших обстрілів Херсону. Всю ніч гатили по місту, зранку теж чути вибухи. Був достатньо масивний обстріл саме центру міста", - повідомив він.

Радник мера додав, що окупанти обстрілюють не лише адміністративні будівлі, але й житлові будинки, заклади освіти та лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 13 лютого у Херсоні пролунали потужні вибухи. На той момент в області не оголошували повітряну тривогу.

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КиївУкрзалізницяМиколаївХерсон