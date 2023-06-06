В Херсонской области подтоплено 24 населенных пункта, вода будет прибывать еще сутки, - Клименко

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области подтоплены 24 населенных пункта. При этом вода будет прибывать еще в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас уровень воды на правобережье Херсонской области составляет более 2 метров.

"Ожидаем, что вода будет прибывать еще как минимум 20-24 часов, поэтому все подразделения ведомства будут работать круглосуточно", - сказал Клименко.

Министр отметил, что правоохранители эвакуировали уже около тысячи человек. Впрочем, эвакуация продолжается.

В Херсоне развернуто пять пунктов для того, чтобы люди могли там находиться перед эвакуацией в другие населенные пункты.

Клименко также отметил, что, несмотря на катастрофу, российские оккупанты продолжают обстрелы Херсонской области. Так, из-за атаки по Херсону пострадали двое полицейских, а в результате обстрела Берислава - мирный житель. При этом обстрелы продолжаются до сих пор.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и подорвали плотину.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

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