В Херсонской области во время полевых работ на мине подорвался трактор

В Херсонской области во время полевых работ на российской взрывчатке подорвался трактор. В результате инцидента мужчина получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.
Инцидент произошел в Посад-Покровском.
Из-за детонации взрывоопасного предмета 48-летний мужчина получил контузию, ранения лица, грудной клетки и рук.
Врачи, которые оперативно прибыли на вызов, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Из-за высокой минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.
После деоккупации областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по освобожденным территориям региона.
Например, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший.
В частности, после жестких ударов в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших гражданских.
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