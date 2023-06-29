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Обстрелы Херсона и области за сутки: в ОВА рассказали об атаках и раненых

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Четверг 29 июня 2023 08:10
Обстрелы Херсона и области за сутки: в ОВА рассказали об атаках и раненых Иллюстративное фото: в Херсонской ОВА рассказали о вражеских обстрелах за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты не прекращали вести обстрелы по Херсону и другим населенным пунктам области. За минувшие сутки в результате вражеских атак в регионе есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Чиновник представил оперативные данные в области по состоянию на утро.

Так, за минувшие сутки войска РФ совершили 64 обстрела, выпустив 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков, РСЗО "Град", а также с применением беспилотников.

"По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в результате российских ударов получили ранения три человека.

Обстрелы в Херсонской области

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по освобожденному Силами обороны Украины прошлой осенью Херсону и другим городам и селам области.

Так, 27 июня под вражеский огонь попали жилые кварталы Херсона, пострадали два человека.

Ранее оккупанты 59 раз ударили по городам и селам Херсонской области, выпустив около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области.

Напомним также, что на прошлой неделе интервенты обстреляли жилые кварталы города Херсона, и тогда в результате удара погиб 44-летний гражданский.

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