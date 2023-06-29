Оккупанты утром обстреляли Белозерку Херсонской области: есть жертва и раненый
Российские оккупанты с утра в четверг, 29 июня, обстреляли село Белозерка Херсонской области. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Из-за утреннего обстрела Белозерки погибла 71-летняя женщина", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, прибывшим на место врачам осталось лишь констатировать смерть, ранения оказались несовместимы с жизнью.
"Также пострадал 20-летний парень. У него контузия и ранение лица", – добавили в администрации.
В Белозерке в результате вражеских ударов повреждено по меньшей мере двенадцать жилых домов.
Обновлено. Также из-за обстрела Белозерки пострадала 74-летняя женщина.
"В состоянии средней тяжести ее госпитализировали", – добавили в ОВА.
Обстрелы Херсона и области
Херсон и область постоянно находятся под обстрелами оккупантов. В частности, только за прошедшие сутки трое людей получили ранения. Кроме того, недавно армия РФ ударила по Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами. Под удар попали Херсон и поселок Антоновка.
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