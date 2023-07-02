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У Херсонській області під час польових робіт на міні підірвався трактор

Фото: У Херсонській області під час польових робіт на міні підірвався трактор (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області під час польових робіт на російській вибухівці підірвався трактор. В результаті інциденту чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Інцидент трапився у Посад-Покровському.

Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук.

Лікарі, котрі оперативно прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу. Від шпиталізації чоловік відмовився.

Мінна небезпека

Через високу мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:

  • не рухатись невідомими та не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації обласного центру Херсонської області нашими воїнами, російські окупанти щодня завдають ударів по звільнених територіях регіону.

Наприклад, внаслідок нещодавніх обстрілів села Білозерка поранення отримали двоє людей. Також був й загиблий.

Зокрема після жорстких ударів у ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих цивільних.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська область