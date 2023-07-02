В Херсонской области во время полевых работ на мине подорвался трактор

В Херсонской области во время полевых работ на российской взрывчатке подорвался трактор. В результате инцидента мужчина получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .

Инцидент произошел в Посад-Покровском.

Из-за детонации взрывоопасного предмета 48-летний мужчина получил контузию, ранения лица, грудной клетки и рук.

Врачи, которые оперативно прибыли на вызов, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Минная опасность

Из-за высокой минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

не двигаться неизвестными и не проверенными грунтовыми дорогами;

не цеплять любую подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по освобожденным территориям региона.

Например, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший.

В частности, после жестких ударов в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших гражданских.

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