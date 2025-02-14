В Херсонской области пятеро детей провалились под лед, двое утонули
В Херсонской области пятеро детей провалились под тонкий лед. Двоих из них удалось спасти, тела еще двоих найдены, поиски третьего продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Вчера, 13 января, в Херсонской области пятеро детей провалились под тонкий лед на водоеме. Двух из них удалось спасти, однако трое оставались пропавшими без вести.
Ночью, после длительных поисков, водолазы ГСЧС с помощью подводного дрона нашли тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки.
Поисковая операция продолжается, и сейчас водолазы продолжают искать 13-летнего мальчика, пропавшего под водой.
Спасатели предостерегают, что лед на водоемах сейчас очень опасен.
"Не выходите на лед сами и не позволяйте это детям: расскажите им об угрозе!" - отметили в ГСЧС.
Напомним, что мужчина спас четырех соседских детей в селе Мешково-Погореловое в Николаевском районе Николаевской области, где загорелся жилой дом.
Кроме того, лед на водоемах в Украине стал очень тонким и представляет серьезную угрозу для тех, кто решится выйти на него. Поэтому напоминаем, как правильно действовать в таких ситуациях и что делать в случае чрезвычайного происшествия.