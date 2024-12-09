"Едва не погибли". Под Николаевом мужчина спас из пожара четырех детей (фото, видео)
В воскресенье, 8 декабря, мужчина спас четырех соседских детей в селе Мешково-Погорелово в Николаевском районе Николаевской области, где загорелся жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
Как мужчина спас из пожара четырех детей
В ГСЧС рассказали, что в 13:26 8 декабря получили информацию о том, что в селе Мешково-Погорелово горит жилой дом.
На место события было направлено:
- отделения 16 и 4 государственных пожарно-спасательных частей
- дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области
Пожарные во время работы (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
"По прибытию выяснено, что возгорание обнаружил проезжавший мимо сосед. Зная о том, что в доме находятся малолетние дети, тот бросился внутрь и из плотно задымленного помещения вывел четырех детей", - сообщили в ГСЧС.
В доме, где произошло возгорание, было много дыма (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Спаситель - местный житель Артем Морошко - отвел малышей к соседям.
"Думал, листья горят, а тут из-под крыши - дым. Ну, я машину бросил, забежал, открыл дверь... А там дети в коридорчике стоят. Дым. Ну, я их схватил, посадил в "Жигули"... Что их трясло, что меня трясло. Они, скорее всего, ничего не поняли. Потому что они маленькие", - поделился впоследствии мужчина.
Уточняется, что дети были:
- 2016 года рождения
- двое - 2021 года рождения
- 2023 года рождения
Пожарные отметили, что пожар ликвидировали уже в 14:11 - на площади 50 кв.м.
"Причина его возникновения устанавливается. От ГСЧС на месте работали 11 человек личного состава, привлекалось 3 спецавтомобиля", - подытожили спасатели.
Публикация ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSMYKOL)
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