"Едва не погибли". Под Николаевом мужчина спас из пожара четырех детей (фото, видео)

В воскресенье, 8 декабря, мужчина спас четырех соседских детей в селе Мешково-Погорелово в Николаевском районе Николаевской области, где загорелся жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

Как мужчина спас из пожара четырех детей

В ГСЧС рассказали, что в 13:26 8 декабря получили информацию о том, что в селе Мешково-Погорелово горит жилой дом.

На место события было направлено:

отделения 16 и 4 государственных пожарно-спасательных частей

дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области

Пожарные во время работы (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

"По прибытию выяснено, что возгорание обнаружил проезжавший мимо сосед. Зная о том, что в доме находятся малолетние дети, тот бросился внутрь и из плотно задымленного помещения вывел четырех детей", - сообщили в ГСЧС.

В доме, где произошло возгорание, было много дыма (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Спаситель - местный житель Артем Морошко - отвел малышей к соседям.

"Думал, листья горят, а тут из-под крыши - дым. Ну, я машину бросил, забежал, открыл дверь... А там дети в коридорчике стоят. Дым. Ну, я их схватил, посадил в "Жигули"... Что их трясло, что меня трясло. Они, скорее всего, ничего не поняли. Потому что они маленькие", - поделился впоследствии мужчина.

Уточняется, что дети были:

2016 года рождения

двое - 2021 года рождения

2023 года рождения

Пожарные отметили, что пожар ликвидировали уже в 14:11 - на площади 50 кв.м.

"Причина его возникновения устанавливается. От ГСЧС на месте работали 11 человек личного состава, привлекалось 3 спецавтомобиля", - подытожили спасатели.

Публикация ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSMYKOL)