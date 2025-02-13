Пятеро детей провалились под лед в Херсонской области
Пятеро детей провалились под тонкий лед в Херсонской области. Двоих спасли, еще троих ищут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"По предварительной информации, двух удалось спасти. Спасатели и водолазы ведут поиски еще трех несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Поиски несовершеннолетних продолжаются (t.me/dsns_telegram)
Спасатели предупреждают, что лед на водоемах сейчас крайне опасен.
"Не выходите на лед сами и не позволяйте это детям: расскажите им об угрозе!" № - говорят они.
Как сообщалось, мужчина спас четырех соседских детей в селе Мешково-Погорелово в Николаевском районе Николаевской области, где загорелся жилой дом.
Кроме того, в селе Козаровичи в Киевской области 7-летний мальчик провалился под лед и утонул. Спасатели обнаружили тело ребенка.
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