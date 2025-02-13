Пятеро детей провалились под лед в Херсонской области

Пятеро детей провалились под тонкий лед в Херсонской области. Двоих спасли, еще троих ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Не выходите на лед сами и не позволяйте это детям: расскажите им об угрозе!" № - говорят они.

Спасатели предупреждают, что лед на водоемах сейчас крайне опасен.

"По предварительной информации, двух удалось спасти. Спасатели и водолазы ведут поиски еще трех несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, мужчина спас четырех соседских детей в селе Мешково-Погорелово в Николаевском районе Николаевской области, где загорелся жилой дом.

Кроме того, в селе Козаровичи в Киевской области 7-летний мальчик провалился под лед и утонул. Спасатели обнаружили тело ребенка.

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