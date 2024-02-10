ua en ru
Вс, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам напомнили, как вести себя на тонком льду

Украина, Суббота 10 февраля 2024 23:54
UA EN RU
Украинцам напомнили, как вести себя на тонком льду Фото: украинцам напомнили, как вести себя на тонком льду (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Лед на водоемах в Украине уже слишком тонкий и представляет прямую опасность для тех, кто решит выйти на него. Поэтому не лишним будет напомнить, как правильно вести себя и что делать, если произошла чрезвычайная ситуация (ЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Главные правила

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;
  • запрещается спускаться на лыжах, санках и тюбингах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Что делать, если произошло ЧС

Если с вами произошло чрезвычайное событие, или вы стали свидетелем такого, - не медлите, звоните в Службу спасения по номеру 101 или 112!

Как сообщалось, 51-летний житель села в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.

Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лід Народная партия
NEWS
Зеленский назвал заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
Зеленский назвал заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить