Украинцам напомнили, как вести себя на тонком льду

Лед на водоемах в Украине уже слишком тонкий и представляет прямую опасность для тех, кто решит выйти на него. Поэтому не лишним будет напомнить, как правильно вести себя и что делать, если произошла чрезвычайная ситуация (ЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области .

Главные правила

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;

запрещается спускаться на лыжах, санках и тюбингах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Что делать, если произошло ЧС

Если с вами произошло чрезвычайное событие, или вы стали свидетелем такого, - не медлите, звоните в Службу спасения по номеру 101 или 112!

Как сообщалось, 51-летний житель села в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.

Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.