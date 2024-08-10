В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль с семьей

Напомним, что сегодня с утра россияне активно атакуют дронами Херсон. Пока известно уже о шести пострадавших.

Мы также сообщали, что в результате одного из вражеских ударов под Херсоном начался масштабный пожар. Ситуацию значительно усугубляет то, что участки, где бурлит огонь, могут быть еще не разминированы.

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