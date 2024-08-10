У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на автомобіль з родиною

Нагадаємо, що сьогодні від ранку росіяни активно атакують дронами Херсон. Наразі відомо вже про шістьох постраждалих.

Ми також повідомляли, що в результаті одного з ворожих ударів під Херсоном почалася масштабна пожежа. Ситуацію значно погіршує те, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

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