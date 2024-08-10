UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області окупанти скинули вибухівку на автомобіль з родиною

Фото: окупанти скинули вибухівку на цивільне авто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові скинули вибухівку на цивільне авто. В результаті постраждали всі члени родини, які перебували в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

Мрочко повідомив, що у Кіндійці Херсонської області ворог з дрона скинув вибухівку на авто, в якому перебувала родина.

Він повідомив, що наразі усі потерпілі ушпиталені - це 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їхній син 15 років, які отримали контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Нагадаємо, що сьогодні від ранку росіяни активно атакують дронами Херсон. Наразі відомо вже про шістьох постраждалих.

Ми також повідомляли, що в результаті одного з ворожих ударів під Херсоном почалася масштабна пожежа. Ситуацію значно погіршує те, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОкупанти