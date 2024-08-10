С утра РФ активно атакует дронами людей в Херсоне, уже 6 пострадавших

С утра, 10 августа, РФ усилила атаки дронами Херсона. Уже пострадали шесть людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, ГСЧС Херсонской области.

"С самого утра российские военные массированно атакуют дронами мирных жителей в прибрежных районах. К настоящему времени уже 6 пострадавших", - рассказал глава ОВА.

Под вражеский удар попадают люди, находящиеся на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов.

В частности, как рассказали спасатели, россияне сбросили взрывчатку с дрона в одном из районов Херсона.

"На месте попадания были травмированы два человека и поврежден легковой автомобиль", - добавили в ГСЧС.



