ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: пострадал спасатель

Херсонская область, Пятница 06 октября 2023 20:15
UA EN RU
В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона: пострадал спасатель Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты атаковали Херсонскую область беспилотником. В результате вражеской атаки пострадал работник ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - пояснили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня, 6 октября, около 15:47 российские военные с беспилотника сбросили боеприпас по одной из улиц в поселке Высокополье Бериславского района.

От взрыва тяжелые ранения получил работник ГСЧС, его госпитализировали.

Обстрелы Херсона

После увольнения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты региона.

При этом в ОВА сообщили об увеличении количества обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что россияне стали больше использовать авиабомбы и ракеты, давно не применявшиеся.

Отметим, что вчера россияне обстреляли Херсон уже вдвое - утром и днем.

Напомним, что на этой неделе под обстрел в Херсоне попал автомобиль полицейских, в котором находились двое патрульных. Один из них скончался в больнице во время операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины