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В Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона: постраждав рятувальник

Херсонська область, П'ятниця 06 жовтня 2023 20:15
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В Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона: постраждав рятувальник Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти атакували Херсонську область безпілотником. В результаті ворожої атаки постраждав працівник ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пояснили в прокуратурі.

За даними слідства, сьогодні, 6 жовтня, близько 15:47 російські військові з безпілотника скинули боєприпас по одній із вулиць у селищі Високопілля Бериславського району.

Від вибуху важкі поранення отримав працівник ДСНС, його госпіталізували.

Обстріли Херсона

Після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіону.

При цьому, в ОВА повідомили про збільшення кількості обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що росіяни почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не застосовували.

Зазначимо, що вчора росіяни обстріляли Херсон вже вдвічі - зранку та вдень.

Нагадаємо, що цього тижня під обстріл у Херсоні потрапив автомобіль поліцейських, у якому були двоє патрульних. Один із них помер у лікарні під час операції.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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