В Херсоне раздаются взрывы. Оккупанты обстреливают город
В Херсоне с утра в четверг, 5 октября, гремят взрывы. Российские войска снова бьют по городу.
Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В Херсоне раздаются взрывы! Враг с левого берега снова обстреливает город!" – рассказал он.
Он обратился к жителям с просьбой не находиться на открытом пространстве.
"Пытайтесь без особой необходимости не выходить на улицу!" – посоветовал Мрочко.
Обстрелы Херсона
В последние две недели оккупанты с еще большим "усердием" обстреливают Херсон, причем по несколько раз за сутки. Недавно под обстрел попало авто полицейских, в котором были двое патрульных. Один из них вскоре скончался в больнице во время операции.
В Херсонской ОВА также констатируют увеличение обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что российские войска стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которых давно не использовали.
Ситуация настолько серьезна, что обстрелы Херсона и области обсуждались во время селектора, проведенного президентом Владимиром Зеленским 27 сентября.
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