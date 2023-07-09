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Оккупанты обещают деньги за получение подростками российского паспорта, - ЦНС

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 11:34
Оккупанты обещают деньги за получение подростками российского паспорта, - ЦНС Фото: оккупанты обещают деньги за получение подростками российского паспорта (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная администрация на временно захваченных территориях Украины обещает деньги за получение российских паспортов подростками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

Сообщается, что за получение российских паспортов 14-летними подростками захватчики обещают их родителям выплаты материнского капитала.

Таким образом, россияне надеются выполнить план по паспортизации региона.

Кроме того, захватчики прибегают к похищению людей и подвергают их пыткам за отказ от паспорта РФ. Такие случаи зафиксированы в Энергодаре Запорожской области.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

С начала полномасштабной войны Россия ведет захватнические действия и заставляет людей отказываться от украинского гражданства на оккупированных территориях.

Тем не менее, большое количество украинцев отказываются получать паспорт РФ. Из-за этого захватчики могут прибегать к угрозам и шантажу украинцев.

В частности, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали минировать частные земельные участки тех, кто отказался от российского паспорта.

К тому же, оккупанты обостряют гуманитарную ситуацию на захваченных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".

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