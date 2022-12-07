В Херсонской области на каскаде мин подорвались полицейские, есть погибшие
В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в Facebook.
Сегодня, 7 декабря, специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с начальником Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаилом Куратченко отправились на очередное задание для проверки информации местных жителей об оставленном оккупантами схроне.
В ходе операции у села Федоровка они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. Возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии.
Восемь мужчин подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов. Трое погибли на месте, один умер в больнице. За жизнь еще четырех полицейских борются врачи.
"Куратченко лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области... Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок - преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине. Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонской области", - сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Напомним, возле села Новая Каменка в Херсонской области на вражеской мине взорвался автомобиль с гражданскими. Один человек погиб, а другой получил ранения.
Ранее мы писали, что убегая из Харьковской области российские оккупанты, оставили минный коридор, который вовремя нашли и обезвредили украинские защитники.
После освобождения Херсона украинским специалистам пришлось взорвать здание Главного управления полиции Херсонской области из-за минирования российскими оккупантами.
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