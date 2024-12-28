В Херсонской области массово дезертируют российские солдаты, - ЦНС

Атаки на правобережье Днепра

В ночь на 20 декабря российские захватчики начали обстреливать из тяжелой артиллерии Херсон и близлежащие населенные пункты. Террористы атаковали жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.

В ВСУ рассказали, что россияне ежедневно пытаются штурмовать правый берег Днепра, но терпят неудачу и большие потери личного состава.

Зато в СНБО отметили, что такими действиями агрессор не планирует повторный захват Херсона.

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