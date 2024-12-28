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В Херсонской области массово дезертируют российские солдаты, - ЦНС

Фото: российские военные не хотят штурмовать правобережье Днепра (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди российских солдат. Для борьбы с этим явлением командование уже использует заградительные отряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что причиной побега и случаев самокалечения является нежелание оккупантов умирать из-за амбиций российского диктатора Владимира Путина.

Для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые выполняют роль заградительных отрядов.

"Российское командование расселяет оккупантов вдоль линии берега Днепра в пустые помещения украинцев, а также захваченные общежития. Для этого местная оккупационная администрация составляет списки соответствующих помещений под заселение", - говорится в сообщении.

Атаки на правобережье Днепра

В ночь на 20 декабря российские захватчики начали обстреливать из тяжелой артиллерии Херсон и близлежащие населенные пункты. Террористы атаковали жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.

В ВСУ рассказали, что россияне ежедневно пытаются штурмовать правый берег Днепра, но терпят неудачу и большие потери личного состава.

Зато в СНБО отметили, что такими действиями агрессор не планирует повторный захват Херсона.

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Херсон