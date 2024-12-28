У Херсонській області масово дезертирують російські солдати, - ЦНС

Атаки на правобережжя Дніпра

В ніч на 20 грудня російські загарбники почали обстрілювати з важкої артилерії Херсон і прилеглі населені пункти. Терористи атакували житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.

У ЗСУ розповіли, що росіяни щодня намагаються штурмувати правий берег Дніпра, але зазнають невдачі та великих втрат особового складу.

Натомість у РНБО зазначили, що такими діями агресор не планує повторне захоплення Херсона.

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