У Херсонській області масово дезертирують російські солдати, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області почастішали випадки дезертирства серед російських солдат. Для боротьби з цим явищем командування уже використовує загороджувальні загони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що причиною втечі та випадків самокаліцтва є небажання окупантів помирати через амбіції російського диктатора Володимира Путіна.
Для пошуку дезертирів у регіон прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів.
"Російське командування розселяє окупантів уздовж лінії берега Дніпра в порожні помешкання українців, а також захоплені гуртожитки. Для цього місцева окупаційна адміністрація складає списки відповідних приміщень під заселення", - йдеться у повідомленні.
В ніч на 20 грудня російські загарбники почали обстрілювати з важкої артилерії Херсон і прилеглі населені пункти. Терористи атакували житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру.
У ЗСУ розповіли, що росіяни щодня намагаються штурмувати правий берег Дніпра, але зазнають невдачі та великих втрат особового складу.
Натомість у РНБО зазначили, що такими діями агресор не планує повторне захоплення Херсона.
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