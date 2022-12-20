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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Вторник 20 декабря 2022 10:40
В Херсоне сообщают о взрывах Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 20 декабря слышны звуки взрывов. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

По информации местных жителей, в городе прогремело несколько взрывов. При этом о "прилетах" пока не сообщается.

Также информацию о взрывах не комментируют местные власти и военное руководство.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области был нанесен ракетный удар.

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