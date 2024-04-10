В Херсонской области из-за взрыва гильзы ранен ребенок

В селе Новорайск Херсонской области ребенок травмировался в результате детонации взрывоопасного предмета. Он разорвался в руках парня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"10-летний парень играл гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти", - говорится в сообщении. Как отметили в ОВА, медики предоставили пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. "Состояние потерпевшего оценивают как удовлетворительное", - констатировали в администрации.