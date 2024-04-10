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В Херсонской области из-за взрыва гильзы ранен ребенок

Херсон, Среда 10 апреля 2024 10:42
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В Херсонской области из-за взрыва гильзы ранен ребенок Фото: в Херсонской области из-за взрыва гильзы ранен ребенок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Новорайск Херсонской области ребенок травмировался в результате детонации взрывоопасного предмета. Он разорвался в руках парня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"10-летний парень играл гильзой, когда та взорвалась у него в руках. Он получил осколочные ранения пальцев и кисти", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, медики предоставили пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

"Состояние потерпевшего оценивают как удовлетворительное", - констатировали в администрации.

Подрывы на минах в Украине

В Украине участились случаи подрывов на взрывных устройствах. Особенно это касается освобожденных от оккупации российских войск территорий.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина является крупнейшей заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные".

Бывший министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

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