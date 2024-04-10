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В Херсонській області через вибух гільзи поранено дитину

Херсон, Середа 10 квітня 2024 10:42
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В Херсонській області через вибух гільзи поранено дитину Фото: в Херсонській області через вибух гільзи поранено дитину (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У селі Новорайськ Херсонської області дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Він розірвався у руках хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує.

"Стан потерпілого оцінюють як задовільний", - констатували в адміністрації.

Підриви на мінах в Україні

В Україні почастішали випадки підривів на вибухових пристроях. Особливо це стосується звільнених від окупації російських військ територій.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершивши таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні". Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

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Херсонська область Вибухи
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