В Херсонській області через вибух гільзи поранено дитину

У селі Новорайськ Херсонської області дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Він розірвався у руках хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"10-річний хлопець бавився гільзою, коли та вибухнула у нього в руках. Він отримав уламкові поранення пальців та кисті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу. Нині життю дитини нічого не загрожує.

"Стан потерпілого оцінюють як задовільний", - констатували в адміністрації.