ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне с утра мощные взрывы

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 26 февраля 2023 09:51
В Херсоне с утра мощные взрывы Фото: в Херсоне слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне утром 26 февраля прогремела серия мощных взрывов. Жители предполагают, что между украинскими защитниками и оккупантами артиллерийская дуэль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Херсоне слышны ночью, а также утром. В частности, мощные взрывы прогремели около 9:00.

"Идут взрывы, слышны отлеты и прилеты", - отмечают местные паблики.

Напомним, за минувшие сутки российская армия около 78 раз обстреляла Херсон и область из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и беспилотников.

В результате вражеских ударов вчера в Херсонской области погибли два человека, еще семь получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон вибухи
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны