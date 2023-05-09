В Херсоне с утра слышны взрывы

Во вторник, 9 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки совершили 46 обстрелов Херсонской области. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для пожилых людей и помещения сельского совета. 14 человек получили ранения, из них 1 - ребенок.

Напомним, что в понедельник, 8 мая, российские оккупанты обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс Херсонской области. Десять человек получили ранения.