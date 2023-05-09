В Херсоні зранку чутно вибухи

У вівторок, 9 травня, в Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські війська минулої доби здійснили 46 обстрілів Херсонської області. Росіяни влучили у житлові квартали населених пунктів області, а також до будівель школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 осіб отримали поранення, з них 1 - дитина.

Нагадаємо, що в понеділок, 8 травня, російські окупанти обстріляли Станіслав і скинули авіабомби на Кізомис Херсонської області. Десять людей отримали поранення.