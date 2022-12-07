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Больше полсотни раз оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

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Херсон, Среда 07 декабря 2022 10:39
Больше полсотни раз оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы Фото: за сутки в Херсонской области оккупанты убили 2 человек, еще 1 ранен (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", - рассказал он.

По его словам, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения.

"Рашисты убили 2 мирных человека, еще 1 житель Херсонской области получил ранения", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, российские военные 17 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 5 декабря. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Один человек получил ранения.

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Херсон Херсонская область Обстріл
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