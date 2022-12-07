Больше полсотни раз оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

По его словам, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения.

Как сообщалось, российские военные 17 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 5 декабря. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Один человек получил ранения.

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