Больше полсотни раз оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы
Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", - рассказал он.
По его словам, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения.
"Рашисты убили 2 мирных человека, еще 1 житель Херсонской области получил ранения", - добавил Янушевич.
Как сообщалось, российские военные 17 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 5 декабря. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Один человек получил ранения.
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