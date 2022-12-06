В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне во вторник, 5 декабря, четвертый раз за день прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Отмечается, что в период с 14:50 до 15:23 в городе было слышно две серии взрывов.

Пока официально информации о причинах взрывов нет. Местные Telegram-каналы также не сообщают о возможных "прилетах".