ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне вновь прогремели взрывы

Новина українською →
Херсон, Вторник 06 декабря 2022 15:57
В Херсоне вновь прогремели взрывы Фото: в Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне во вторник, 5 декабря, четвертый раз за день прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Отмечается, что в период с 14:50 до 15:23 в городе было слышно две серии взрывов.

Пока официально информации о причинах взрывов нет. Местные Telegram-каналы также не сообщают о возможных "прилетах".

Напомним, 4 декабря российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

Кроме того, сообщалось, что в воскресенье оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям. Один человек погиб, двое ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон вибухи
NEWS
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины