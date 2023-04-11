В Херсоне вновь прогремели взрывы

Официальной информации по поводу взрывов в городе пока не поступала.

Напомним, сегодня уже сообщали о взрывах в Херсоне.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки совершили 56 обстрелов Херсонской области.

Добавим, что 10 апреля российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

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