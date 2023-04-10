РФ атаковала лодку с людьми в Херсонской области: два человека получили тяжелые ранения
В понедельник, 10 апреля, российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области. В результате этого два человека получили тяжелые ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив", - идется в сообщении.
Отмечается, что лодка немедленно была атакована россиянами - с беспилотника на нее сброшена разрывная граната.
"Два местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы нашими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - добавил глава области.
Напомним, что российская армия за 8 апреля 71 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак поврежден завод и линии электропередач.
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне усиливают контрразведывательный и полицейский режим.
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