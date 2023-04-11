Во вторник, 11 апреля, в Херсоне прогремели взрывы. В области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент никакой официальной информации по поводу взрывов не поступала.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Херсоне.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки совершили 56 обстрелов Херсонской области.

Добавим, что 10 апреля российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области, результате чего два человека получили тяжелые ранения.

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