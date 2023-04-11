В Херсоне снова раздались взрывы

Во вторник, 11 апреля, в Херсоне снова прогремели взрывы. В области и городе воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"Суспільне" сообщило об очередных взрывах в Херсоне.

Пока никакой официальной информации по поводу взрывов не поступало.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня уже сообщали о взрывах в Херсоне.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки совершили 56 обстрелов Херсонской области.

Добавим, что 10 апреля российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.