В Херсоне снова раздались взрывы
Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Во вторник, 11 апреля, в Херсоне снова прогремели взрывы. В области и городе воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Пока никакой официальной информации по поводу взрывов не поступало.
Обновлено 16:47
"Суспільне" сообщило об очередных взрывах в Херсоне.
Напомним, сегодня уже сообщали о взрывах в Херсоне.
Кроме того, российские войска за минувшие сутки совершили 56 обстрелов Херсонской области.
Добавим, что 10 апреля российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.
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