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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Вторник 11 апреля 2023 16:33
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 11 апреля, в Херсоне снова прогремели взрывы. В области и городе воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Пока никакой официальной информации по поводу взрывов не поступало.

Обновлено 16:47

"Суспільне" сообщило об очередных взрывах в Херсоне.

Напомним, сегодня уже сообщали о взрывах в Херсоне.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки совершили 56 обстрелов Херсонской области.

Добавим, что 10 апреля российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

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