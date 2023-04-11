У Херсоні знову пролунали вибухи

У вівторок, 11 квітня, у Херсоні знову прогриміли вибухи. В області та місті повітряної тривоги не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Суспільне" повідомило про чергові вибухи у Херсоні.

Наразі жодної офіційної інформації з приводу вибухів не надходило.

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вже повідомляли про вибухи у Херсоні.

Крім того, російські війська за минулу добу здійснили 56 обстрілів Херсонської області.

Додамо, що 10 квітня російська армія атакувала човен з людьми в Херсонській області, внаслідок чого двоє людей отримали тяжкі поранення.

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