ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли детский сад в Херсоне: после попадания произошел пожар

Новина українською →
Херсон, Пятница 24 февраля 2023 18:30
Россияне обстреляли детский сад в Херсоне: после попадания произошел пожар Фото: Россияне обстреляли детский сад в Херсоне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, российские военные нанесли удары по Херсону. В результате атаки загорелся детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар. В настоящее время ее ликвидацией занимаются спасатели.

"К счастью, из-за этой вражеской атаки мирные люди не пострадали", - добавили в ОВА.

Напомним, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.

Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны