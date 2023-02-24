Россияне обстреляли детский сад в Херсоне: после попадания произошел пожар
В пятницу, 24 февраля, российские военные нанесли удары по Херсону. В результате атаки загорелся детский сад.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.
"Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар. В настоящее время ее ликвидацией занимаются спасатели.
"К счастью, из-за этой вражеской атаки мирные люди не пострадали", - добавили в ОВА.
Напомним, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.
Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.
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