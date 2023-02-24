РФ по артиллерии обстреляла общежитие в Херсоне: в ОВА показали последствия удара
В четверг, 23 февраля, российские военные по артиллерии атаковали общежитие в Херсоне. Один из снарядов попал в стену здания.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.
"Здание, являющееся домом для многих херсонцев, семей с детьми, российские войска покрывали из артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел произошел около 23:00 вчерашнего дня. Один из снарядов попал в стену общежития.
"Жители бежали в коридоры, с ужасом прислушивались к страшным звукам - окна выпадали вместе с рамами, обломки снарядов попадали в комнаты. Просто чудом люди не пострадали", - добавили в ОВА.
Напомним, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.
Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.
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