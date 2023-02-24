ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ по артиллерии обстреляла общежитие в Херсоне: в ОВА показали последствия удара

Новина українською →
Херсон, Пятница 24 февраля 2023 15:44
РФ по артиллерии обстреляла общежитие в Херсоне: в ОВА показали последствия удара Фото: РФ из артиллерии обстреляла общежитие в Херсоне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 февраля, российские военные по артиллерии атаковали общежитие в Херсоне. Один из снарядов попал в стену здания.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Херсонской ОВА.

"Здание, являющееся домом для многих херсонцев, семей с детьми, российские войска покрывали из артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел произошел около 23:00 вчерашнего дня. Один из снарядов попал в стену общежития.

"Жители бежали в коридоры, с ужасом прислушивались к страшным звукам - окна выпадали вместе с рамами, обломки снарядов попадали в комнаты. Просто чудом люди не пострадали", - добавили в ОВА.

Напомним, что в ночь на 24 февраля российские оккупанты нанесли удар по одной из городских больниц Херсона. К моменту обстрела там было около 120 пациентов.

Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, в результате чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война в Украине
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны