В Херсоне сообщили о взрывах

В Херсоне сегодня, 25 февраля раздаются взрывы. Официальных комментариев по поводу ситуации в городе пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении местных СМИ.

Отметим, что только за минувшие сутки российские войска 83 раза обстреляли Херсонскую область, из-за вражеских атак один человек получил ранения.

Добавим, что вчера вражеская армия обстреляла детсад в Херсоне, где после попадания произошел пожар.

Также мы писали о том, что российские военные из артиллерии атаковали общежитие в Херсоне, один из снарядов попал в стену здания.

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