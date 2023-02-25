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В Херсоне сообщили о взрывах

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Херсон, Суббота 25 февраля 2023 11:02
В Херсоне сообщили о взрывах Фото: в Херсоне сообщили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 25 февраля раздаются взрывы. Официальных комментариев по поводу ситуации в городе пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении местных СМИ.

Отметим, что только за минувшие сутки российские войска 83 раза обстреляли Херсонскую область, из-за вражеских атак один человек получил ранения.

Добавим, что вчера вражеская армия обстреляла детсад в Херсоне, где после попадания произошел пожар.

Также мы писали о том, что российские военные из артиллерии атаковали общежитие в Херсоне, один из снарядов попал в стену здания.

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Херсон Херсонская область Взрыв
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