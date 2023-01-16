Из-за опасности обстрелов в Херсоне коммунальщикам и чиновникам выдадут бронежилеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского городского совета.

Как сказано в сообщении, городу было предоставлено 182 бронежилета. Их распределят между работниками коммунальных служб, круглосуточно работающими над восстановлением инфраструктуры города.

"Из-за опасной ситуации в Херсоне, сложившейся в результате постоянных российских обстрелов, Херсонская городская военная администрация обратилась к одному из предприятий оборонной промышленности в составе ДК "Укроборонпром" с просьбой рассмотреть возможность оказания помощи в виде бронежилетов", - говорится в сообщении.

Также защита будет выдана сотрудникам райсоветов Херсона и старостинских округов. Это касается тех чиновников, которые выезжают работать в особо опасные районы, обеспечивая жизнедеятельность общины: развозят питьевую воду, хлеб, необходимую гуманитарную помощь жителям, эвакуируют гражданское население, подвергая себя смертельной опасности.