ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне прогремели взрывы: в сети сообщают об обстреле

Новина українською →
Среда 18 января 2023 12:16
В Херсоне прогремели взрывы: в сети сообщают об обстреле Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 18 января в очередной раз раздались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, сейчас город находится под обстрелом. Есть ли прилеты, пока неизвестно.

Также в настоящий момент власти и военная администрация не комментировали причины взрывов в Херсоне.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 83 раза обстреляли Херсон и область. Вследствие атак есть разрушения и раненые.

Также вчера мы писали, что российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, а также кислородную станцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС