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Оккупанты снова обстреляли Херсон

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Херсон, Среда 18 января 2023 20:23
Оккупанты снова обстреляли Херсон Фото: Оккупанты снова обстреляли Херсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 18 января, россияне снова обстреляли Херсон. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского.

"Россияне продолжают обстреливать Херсон", - говорится в сообщении.

Оккупанты снова обстреляли Херсон О жертвах российского обстрела или разрушениях не сообщалось.

Напомним, что российские оккупанты за позапрошлые сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.

К тому же херсонским коммунальщикам и работникам райсоветов выдают бронежилеты из-за опасности обстрелов.

В Херсоне утром, 18 января, в очередной раз раздались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.

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