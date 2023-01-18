Оккупанты снова обстреляли Херсон

В среду, 18 января, россияне снова обстреляли Херсон. Воздушная тревога в городе и области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского .

О жертвах российского обстрела или разрушениях не сообщалось.

Напомним, что российские оккупанты за позапрошлые сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.

К тому же херсонским коммунальщикам и работникам райсоветов выдают бронежилеты из-за опасности обстрелов.

В Херсоне утром, 18 января, в очередной раз раздались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.

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