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Россияне ударили по жилому дому в Херсоне, повреждены электросети

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Херсон, Понедельник 12 декабря 2022 14:36
Россияне ударили по жилому дому в Херсоне, повреждены электросети Фото: оккупанты обстреляли жилой сектор в Херсоне 12 декабря (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 12 декабря, обстреляли жилой сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

В результате обстрела оккупантов поврежден дом, а также линии электроснабжения. На месте работают спасательные службы.

По словам заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского, есть пострадавшие.

Фото: оккупанты ударили по дому в Херсоне (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, сегодня россияне атаковали Херсон из РСЗО и артиллерии, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

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